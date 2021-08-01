بريطانيا تتجاهل مطالبات إسرائيل بشأن هجوم إيران الأخير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

رفضت لندن مطالبات إسرائيل برد فعل حاد على الهجوم الإيراني ضد ناقلة نفطية إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة، وفقا لما قالت صحيفة ”التليغراف“ البريطانية.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تجاهل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مناشدات إسرائيل لشنّ هجوم انتقامي ضد إيران، في ظل الدلائل المتصاعدة بأن طائرة انتحارية مسيرة أطلقها النظام الإيراني تسببت في مصرع حارس أمن بريطاني قبالة السواحل العمانية“.

وأضافت أن ”الحارس البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إضافة إلى روماني من ضمن طاقم السفينة، لقيا مصرعهما، بعد تعرض ناقلة النفط (ميرسر ستريت) لهجوم، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن السفينة تعرضت لهجوم على طريقة (الكاميكاز)، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة“.

وتابعت أن ”صمت الحكومة البريطانية سيكون بمثابة خيبة أمل بالنسبة لإسرائيل، التي ضغطت بقوة خلال السنوات الأخيرة على الحلفاء كي يكون لهم موقف أكثر صرامة تجاه إيران“.

وأردفت: ”لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الحكومة البريطانية تخطط لأي رد على الضربة الإيرانية المشتبه بها، مثل فرض عقوبات على طهران. وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل قالت إنها تخطط لفرض عقوبات على إيران عبر الأمم المتحدة، نتيجة سقوط قتلى في الهجوم الأخير“.

ونقلت عن محللين قولهم إن ”هجوم الطائرة المسيرة الذي تسبب في مقتل حارس بريطاني من المتوقع أن يكون على صلة مباشرة بالحرب الخفية بين إيران وإسرائيل“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه ”في حين أن بريطانيا حليف وثيق وشريك تجاري لإسرائيل، فقد كان هناك انفصال بين الدولتين إلى حد ما في السنوات الأخيرة، بسبب اختلاف وجهات النظر حول الاتفاق النووي الإيراني والصراع مع الفلسطينيين“.