مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 ثواني - 4:01 مساءً, 1 أغسطس 2021 م

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استأنفت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري عقب العطلة الأسبوعية لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكدت مصادر مسؤولة بالمعبر استمرار وجود الأطقم الإدارية والطبية لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.