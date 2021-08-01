نيجيريا تتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا من الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تسلمت نيجيريا اليوم الأحد 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة، في وقت تواجه أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.



وتم نقل الجرعات جوا إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وهذه الدفعة الثانية من اللقاحات الموجهة لنيجيريا، بعد أن تلقت 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا في مارس (آذار) بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح.

بلغت حصيلة كوفيد-19 في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية. ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلّة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.

في يوليو (تموز)، تم رصد الإصابة بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا، ما وضع السلطات في حالة تأهب قصوى، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وفي يونيو (حزيران)، حظرت نيجيريا دخول المسافرين غير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين مكثوا في جنوب إفريقيا خلال الـ 14 يوماً الماضية، بعدما فرضت قيوداً مماثلة على القادمين من البرازيل والهند وتركيا.