العراق.. عملية أمنية في كركوك لملاحقة فلول داعش

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لقواته مع الجيش لتفتيش وتأمين وادي الكور في محافظة كركوك.



وذكرت المديرية في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".

وأضافت المديرية أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".