شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 شرطيا خلال أعمال شغب في العاصمة برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُصِيْبَ 19 شرطيا من شرطة العاصمة الألمانية برلين خلال أعمال شغب وقعت في منتزه جيمس سيمون.

وأعلن متحدث باسم الشرطة قبل ظهر اليوم الأحد أنه تم القبض على 12 شخصا مؤقتا خلال العملية التي قامت بها الشرطة للتحقيق في بلاغات عن حدوث إصابتين بدنيتين داخل المنتزه حيث كان يتواجد هناك ما يصل إلى 2500 شخص داخل المنتزه.

وتعرض أفراد الشرطة للرشق بالزجاجات والحجارة وذكر المتحدث أن شرطيا أُصِيْبَ بإصابة بالغة في ركبته استلزمت علاجه في المستشفى وأضاف أن الشرطة تمكنت من تهدئة الوضع في الساعات المبكرة من الصباح.