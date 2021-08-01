انت الان تتابع خبر نائب: السلة الغذائية تجربة فتية جاءت لإصلاح الخلل في البطاقة التموينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

أكد عضو مجلس النواب جمال فاخر، اليوم الاحد، ان تجربة السلة الغذائية هي تجربة فتية وجديدة وجاءت لإصلاح مواطن الخلل في البطاقة التموينية، فيما اشار الى اهمية منح تلك التجربة الفرصة الكافية لاثبات وجودها نظرا لأهميتها وارتباطها بشكل مباشر بقوت المواطن البسيط.

