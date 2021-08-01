انت الان تتابع خبر القضاء يصدر توجيهاً بشأن المرشحات للانتخابات المقبلة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، توجيها بشأن المرشحات للانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.