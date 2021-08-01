عشية إغلاقها.. قرابة ربع مليون ليبي يدخلون منظومة الناخبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة أولى نحو الاستحقاق الدستوري المقبل، سجّل قرابة ربع مليون ليبي أسماءهم في منظومة تسجيل الناخبين.

وقالت مفوضية الانتخابات في ليبيا، على موقعها في "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن 348 ألفا و998 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين.



وهذا العدد من بين مليونين و689 ألفا و94 شخصا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية.

مصير غامض



الأرقام التي أعلنتها المفوضية، تأتي قبل يومين، من إغلاق باب التسجيل في المنظومة الانتخابية، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت ستمدد فتح باب التسجيل أم لا.





يأتي الكشف عن عدد المسجلين في المنظومة الانتخابية، بعد ساعات من إعلان لجنة صياغة التشريعات الانتخابية بالبرلمان ، من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ البلاد مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح والبعثة الأممية.



انتخاب الرئيس

وقال البرلماني الليبي وعضو اللجنة صلاح الصهبي، إن القانون سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه في حال الموافقة عليه، سيتم بموجبه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب، والمقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو/تموز الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح الذي أكد أن السجل لم يحدّث منذ 2017.

وقال عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، إن الأخيرة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة.