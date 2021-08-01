العراق يُخرس "منشد" داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، اعتقال قيادي في داعش يدعى "أبو جراح"، كان قد ظهر في مقاطع فيديو سابقة وهو ينشد.

السلطات الأمنية العراقية ذكرت أن القيادي الإرهابي "أبو جراح" قيادي في داعش، وهو آمر ما يسمى "مفرزة عسكرية"، ويطلق عليه منشد التنظيم الإرهابي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام مصطفى الكاظمي ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب، القبض على الإرهابي المُكنى أبو جراح، والذي عمل بمنصب ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب".

وأضاف رسول، أن "الإرهابي ظهر في مقاطع فيديو وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية"، فيما لم يشر البيان إلى مكان الاعتقال.

وأظهرت مقاطع فيديو سابقة، خلال استباحة تنظيم داعش لمدن العراق ما بعد أحداث يونيو/حزيران 2014، المدعو أبو جراح، وهو ينشد، ويحيطه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت القوات الأمنية العراقية أكثر من 25 عنصراً، بينهم قادة، خلال عمليات مطاردة ودهم لأوكار التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد.

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات المشتركة، كان آخرها أول أمس الجمعة، حين هاجم عناصر من التنظيم مجلس عزاء في ناحية يثربة بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 18 شخصاُ.

