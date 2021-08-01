الجيش المصري يعلن مقتل 89 إرهابيا شمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، مقتل 89 إرهابيا بمناطق العمليات في شمال سيناء خلال الفترة الماضية.

وقال بيان صادر عن الجيش المصري إنه تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية.

وأوضح البيان أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة، تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، 4 أحزمة ناسفة، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، كما تم تدمير 52 عربة تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.





ونجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.





يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية المصرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.





واختتم البيان: "ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة".



