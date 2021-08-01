أهم فوائد ماء الليمون للبشرة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يمكن القول إن جميع النساء يسعين للحصول على بشرة مُشعة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، والحفاظ على مظهرها جميلاً وصحياً ومتألقاً، ويبحثن عن المواد الطبية والغذائية التي تحقق لهن هذا الهدف؛ ويبدو أن مزيج الماء بالليمون هو أحد المكونات التي تحقق لهن ذلك.



فيما يلي أهم فوائد ماء الليمون للبشرة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

يرطب البشرة ويحافظ على شبابها

يعمل ماء الليمون على ترطيب البشرة، ويساعد على بقائها لينة ومرنة طوال الوقت. كما أنه يساعد في صنع الكولاجين الذي يعتبر أمراً حيوياً للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها.

إصلاح البشرة

بحسب الخبراء يلعب ماء الليمون دوراً هاماً في إصلاح الجلد وشفاء البشرة من جميع المشاكل الصحية التي يمكن أن تتعرض لها بما في ذلك حب الشباب.

يحارب حب الشباب

بما أن السبب وراء نشوء حب الشباب يكون في الكثير من الأحيان نتيجة مشاكل في الهضم، فإن ماء الليمون يساعد على الهضم مما يقلل من احتمال ظهور حب الشباب.

تفتيح الجلد

بحسب خبراء التجميل، يعتبر ماء الليمون مبيضاً طبيعياً للجلد، ويضفي عليه إشراقة مميزة.

يقلل إمكانية التهاب الجلد

بماء أن الليمون يحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات، فإنه يعتبر خياراً جيداً للتقليل من التهابات البشرة.

تبييض الأسنان

إذا كنت تحبين أن تُبقي أسنانك بيضاء لؤلؤية سليمة؛ فشرب ماء الليمون يومياً يوقف تشكل أي طبقة على الأسنان.