شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لابيد يبحث مع بلينكن الرد على إيران.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تداعيات الهجوم الذي شنته ايران على السفينة في خليج عمان، وعن النشاط المشترك ضد ايران وصياغة رد دولي حقيقي وفعال.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، أن الوزير بلينكن ونظيره الإسرائيلي بحثا الهجوم الذي وقع ببحر عمان على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال محادثة هاتفية على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية.

وقال لابيد في تغريدة مساء الجمعة، "إيران لاتمثل مشكلة لإسرائيل فحسب، بل هي مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يلحق بنا الأذى جميعاً".