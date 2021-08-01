شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سولاف درويش: البرلمان كان حريصا على مواجهة ظاهرة عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصا على الحفاظ على الأطفال ومواجهة ظاهرة عمل الأطفال من خلال عدة جوانب أولها كان الجانب الاقتصادى، مضيفة أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناولت تعديلات قانون العمل، حيث ضمنت التعديلات المواد "80 و 81 و 100و101" لضمان حقوق الطفل وتوفير الحماية الكاملة لهم اذا ما خرجوا للعمل وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية .

وأضافت النائبة سولاف درويش، خلال كلمة لها فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أن اهتمام الحكومة بحماية الأسرة من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة لتنعكس تلك الحماية على الطفل باعتباره جزءا من الأسرة، متابعة:" الجانب الثاني هو الجانب التعليمي والذي أولته الحكومة اهتماما خاصا لمواجهة تسرب الأطفال من التعليم حيث اتخذت العديد من التدابير لحماية حق الطفل في التعليم ".

ولفتت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الى أن تعديلات قانون العمل ضمت بابا خاصا بعمل الأطفال شمل 15 بندا تناولت عمل الأطفال، وكافة ضوابطه، مشيرة إلى انتهاء مناقشات القانون ومن المقرر أن يرى النور قريبا، اذ سيتم التصويت لاقراره نهائيا خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان بعد أن ينتهي مجلس الشيوخ من مراجعته.