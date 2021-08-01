شكرا لقرائتكم خبر عن سفير هولندا: نعمل على تكثيف بروتوكولات التعاون والشراكات لمكافحة عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، إن الحكومة الهولاندية وضعت العديد من الاستراتيجيات لمواجهة عمل الأطفال باعتبارها أحد أهم الأقطاب التجارية في أوروبا، مشيرا إلى أنها تبنت التعاون مع شركاؤها التجاريين والمنظمات العالمية لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضاف سفير هولندا خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أن هناك تنسيق كامل مع الحكومة المصرية لمواجهة عمالة الأطفال والقضاء عليها بحلول 2025.

ولفت السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، الى أنه في اطار العمل التجاري الهولاندي نعمل على تكثيف بروتوكولات التعاون والشراكات لمواجهة الظاهرة، متابعا:" لذلك ندعم المشاريع المختلفة لمنظمات العمل الدولية".