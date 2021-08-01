شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط مرثا محروس نائبة التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

و يرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب كالآتى:

أولا-الدور البرلماني

-حضور الجلسات العامة 58 جلسة

-عدد 7 كلمات في الجلسة العامة

- شاركت في خروج 146 قانون

ثانيا -الأدوات البرلمانية :

9 طلبات الإحاطة

1- مخطط التعامل مع انتشار حاد للكلاب الضالة

2- استكمال مخطط انشاء مستشفى متكامل فى منطقة الطروات بحى طرة حلوان

3- ترتيب مصر فى قائمة الأمن السيبرانى _وزير الاتصالات والمعلومات

4- مسابقة هيئة الطاقة النووية _ المهندس محمد شاكر

5- حول إعادة تكليف خريجى 2019 بكلية الطب _ للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

6- إعلان نتائج مسابقة الشهر العقارى _ وزير العدل

7- حادث قطار سوهاج _ وزير النقل

8- تطوير كوبرى سراي القبة _ وزير الاسكان

9- تطوير فندق شيرد التاريخى _ رئيس مجلس النواب

3 اقتراح برغبة

1- تسهيل إجراءات حصول المقيمين فى دار الأيتام مع سقف سكينة _ المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

2- عمل سلالم كهربائية فى محطات المترو واقامة كبارى فى شارع جسر السويس _ الفريق كامل الوزير

3- إعادة ترميم وصيانه كوبرى سراى القبة _ وزير النقل والمواصلات

بيان عاجل بشأن انهيار عقار جسر السويس _ وزير التنمية المحلية

4 مشروع قانون

مشروع قانون انشاء اللجنه العليا للإرشاد الأسرى مقدم باسم النائبة وموقع من ستون نائبا

-المشاركة في 3 مشروعات قوانين

ثالثا : خدمات المواطنين

-افتتاح مكتب لتلقي خدمات المواطنين

-تقديم أكثر من 500 طلب لخدمات المواطنين

خامسا: الزيارات والجولات :

جولات ميدانية لمتابعة مشاكل المواطنين بحي الأميرية والزيتون

رحلة نيلية لأبناء دور الرعاية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي

المشاركة فى المؤتمر الأول للمشروع القومى ( حياة كريمة )

المشاركة فى احتفاليات تجهيز 23 عروسة فتيات حى الزيتون

المشاركة فى مؤتمر اطلاق وعرض دارسة العنف الجنسي ضد المرأة ووسائل الوعى واليات الحماية

تكريم الطلبة أوائل الاعدادية فى ادارة الزيتون التعليمية

المشاركة ضمن وفد برلمانى من لجنة حقوق الانسان زيارة الى محافظة الاسكندرية للتفقد لمشروع " بشائر الخير "

زيارة مركز التراث النوبى

المشاركة فى مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدنى وبناء للوعى "مع الهيئة الانجيلية

زيارة لحديقة الضباط فى النزهة وتنفيذ تجديدها بالتنسيق مع محافظة القاهرة

زيارة الجمعية الافريقية بمناسبة الاحتفال "يوم افريقيا "

توزيع شنط غذائية فى مقر جمعيه القبة الخيرية

المشاركة مع وفد اللجنه لزيارة محافظ سوهاج لتفقد مشروعا التى قدمتها حياة كريمة

احتفال المرأة المصرية بديوان محافظة القاهرة

زيارة ميدانية بمركز شياب الأميرية - السواح - سراي القبة

زيارة لمراكز الصحة بسراي القبة و الأميرية.

زيارة الجمعيات والمؤسسات ودور الأيتام بادارة الزيتون التعليمية

زيارة الى مدرسة مارمرقس بالزيتون وتقديم طلب بتطوير مبانيها.

زيارة مستشفى الزيتون التخصصى لمتابعة سلامة خدمة المواطنين

زيارة لرئيس شركة الصرف الصحى لتقديم لحل العديد من مشاكل الصرف

زيارة الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية

زيارة لحى الزيتون و الاميرية ومتابعة خطة الحي

زيارة لإدارة الزيتون التعليمية

جولة لقاء مفتوح وصريح مع أهالي منطقة الطراوات بالمعادى

عدة لقاءات مع أهالي عابدين من أهالي النوبة

سادسا :المبادرات

مبادرة "اعرف" لتأهيل الشباب

مبادرة "شغلني" لتوفير فرص عمل

مبادرة "اعرف تاريخ بلدك" لتفعيل مسار العائلة المقدسة

مبادرة" رد الجميل" لتوفير عربيات سلع غذائية مخفضة