شكرا لقرائتكم خبر عن 313 ألف مستفيدة من خدمات قوافل تنظيم الأسرة بقرى "حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وانضمت لسلسة مستهدفات توسيع مظلة الرعاية الصحية، تنظيم القوافل الصحية الإنجابية، وتطلق وزارة الصحة قوافل تنظيم الأسرة إلى المحافظات من منطلق قضية ضبط النمو السكانى، وتركز قوافل الصحة الإنجابية على القرى المحرومة من الخدمات الصحية بشكل خاص والمناطق التى بها كثافات سكانية مرتفعة.

وحرصت الوزارة، حسب ما أعلنته على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ففى شهر يوليم تم تنفيذ حملة تنشيطية فى 9 محافظات، بالإضافة إلى 10 قوافل للصحة الإنجابية فى 7 محافظات أخرى، وتشمل المرحلة المقبلة للحملة الشهر المقبل محافظات الصعيد ما عدا أسوان وسوهاج، بالإضافة إلى محافظات الدقهلية ودمياط ليتم تغطية كل المحافظات فى شهر أغسطس بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث ستبدأ من 14 إلى 26 أغسطس.

كما أنه جرت تغطية قرى حياة كريمة فى 9 محافظات، وفى القوافل تم تغطية 30 قرية من قرى حياة كريمة، وتقديم الخدمة لـ313 ألف سيدة، منها 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وتعمل الحكومة على توسيع القوافل الطبية الموجهه للريف المصرى، والتى وصلت لـ255 قافلة بالمرحلة الأولى، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية واستفادة 115 ألف مواطن منها، هذا بجانب تنظيم قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات.