حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

أمرت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث في قرية سنهوا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات زوجية.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أسرة ( فتحية.ج.ا.خ- 19 عامًا) ربة منزل مقيمة بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح باتهام زوجها بإلقائها من الطابق الثالث ثم ادعي سقوطها أثناء قيامها بنشر "ستارة".

وقال مصدر طبي إن الضحية تخضع لإجراء علمية جراحية بالعمود الفقري، بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر إصابتها بكسور وكدمات على خلفية قيام زوجها بإلقائها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها.