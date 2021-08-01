طلبت الطلاق بعد 8 أشهر.. شاب يقتل شقيقته ويسلم نفسه للشرطة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تخلص شاب من شقيقته بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد قيامه بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتركها وتوجه إلي مركز الشرطة لتسليم نفسه، لطلبها الطلاق من زوجها رغم أنه لم يمر سوى 8 شهور فقط.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، بوقوع جريمة قتل في شارع بمدينة طلخا، ووجود جثة "م.م" 29 عامًا، وأن شقيقها "أ"، 27 عاما" خنقها داخل شقتها وسلم نفسه للشرطة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد علي خضر، مفتش المباحث، والنقباء أحمد محسن وسعد عبدالله إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة المجني عليها، مسجاة داخل شقتها بكامل ملابسها.

جرى إخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتسريحها وبيان ما بها من إصابات وعمل تقرير الصفة التشريحية عن أسباب الوفاة.

بسؤال المتهم في تحقيقات الشرطة، أكد أنه مقيم في قرية المعصرة مركز بلقاس، وفوجئ بزوج شقيقته يستدعيه لرغبة أخته في الطلاق، وأنها دائمة الشجار معه، وتوجه إلي بيت أخته، وذلك من أجل الإصلاح بينهما، إلا أنه فوجئ بإصرار شقيقته على الطلاق.

وأوضح المتهم أنه عندما تحدث مع شقيقته بمفردهما وأصرت على الطلاق، طلب منها ان تحضر نفسها وتعود معه إلى قريتهم إلا أنها رفضت أيضا بحجة أنها تريد أن تعيش بمفردها فما كان منه إلا أن خنقها بعد شك في سلوكها. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.