ألمانيا / حادث إطلاق نار في برلين والشرطة تستبعد فرضيّة الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - إستبعدت الشرطة الألمانية فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار الذي وقع في برلين يوم أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وأكدت متحدثة بإسم الشرطة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الحادث يمثل هجوما متعمدا، لكن فرضية الإرهاب تم إستبعادها بشكل قاطع.

وأشارت إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بطعنة من سلاح أبيض والثاني بطلقة نارية والثالث بكسر، مضيفة أن ملابسات ما حدث غير واضحة حتى الآن.

وقالت إنه لا توجد لدى الشرطة أي معلومات محددة عن الشخص أو الأشخاص المشتبه بهم في الهجوم.

جدير بالذكر أن شخصا أطلق النار في موقف للسيارات بالقرب من محل تجاري في منطقة فيدينغ بالعاصمة الألمانية برلين، وغادر المهاجم المكان على متن سيارة.

روسيا اليوم