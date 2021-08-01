الجيش المصري يعلن مقتل 89 إرهابيا شمال سيناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلن الجيش المصري، عن توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأسفرت العمليات النوعية التي نفذها الجيش عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط (73) بندقية ألية و( 140 ) خزنة وعدد (5606) طلقة متعددة الأعيرة ، وعدد (34) جهاز لاسلكى وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

كما أعلن إكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية 4 حزام ناسف, فضلاً عن اكتشاف وتدمير (59) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير (52) عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير (200) عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الإستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ فى البحرين الأحمر والمتوسط.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر ، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة (8) من أبطال القوات المسلحة.

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.