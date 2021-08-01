وصول مجموعة من الجيش الهندي إلى فولغوغراد للمشاركة في “إندرا 2021”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ 22 دقيقة

قال فاديم أستافيف رئيس المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية في روسيا، إن مجموعة من الجيش الهندي وصلت إلى فولغوغراد للمشاركة في مناورات برية روسية –هندية.

وأضاف: “وصلت إلى مطار جومراك (فولغوغراد)، مجموعة من 250 عسكريا من القوات المسلحة الهندية، للمشاركة في تدريبات إندرا 2021 الدولية”.

وستقام هذه التدريبات، في الفترة من 1-13 أغسطس من هذا العام، وسيشارك فيها من الجانب الروسي 250 عسكريا من وحدات المشاة الميكانيكية والدبابات والمدفعية، وكذلك عناصر من سرية استطلاع تابعة للدائرة في العسكرية الجنوبية. ومن الجانب الهندي سيشارك 250 عسكريا.

في هذه الفعاليات التدريبية، سيتم استخدام أكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المركبات القتالية المدرعة BMP-3 ودبابات T-90A وراجمات صواريخ من طراز “غراد”، وكذلك شاحنات عسكرية ودرونات قتالية وطائرات حربية، وغيرها من مختلف المعدات العسكرية.

وتهدف التمرينات إلى الجاهزية في مجال مكافحة الإرهاب، وسيتم خلالها التدرب على كشف تجمعات الجماعات الإرهابية وتدميرها، والبحث عن المواد والعبوات المتفجرة التقليدية وتدميرها، وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض.