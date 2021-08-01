عمره 100 عام.. ألمانيا تحاكم حارس معسكر اعتقال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم بلوغه عمر 100 عام، سيمثل حارس أمن سابق في معسكر الاعتقال النازي “زاكسينهاوزن”، بسبب أنه تعرض لقتل نحو 20 ألف شخص.

ووفقا للصحيفة، ستبدأ المحاكمة في أكتوبر من هذا العام. وذكرت الصحيفة، أن الرجل خدم كحارس في معسكر الاعتقال في الفترة من عام 1942 إلى عام 1945.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة فرانك ستارك قوله، إن الحارس السابق سيمثل شخصيا أمام المحكمة من 2 إلى 2.5 ساعة في اليوم.

ولم تكشف الصحيفة الألمانية، اسم الحارس والتهم الموجهة ضده.

ويقع معسكر “زاكسينهاوزن”، شمال برلين، وطوال فترة عمله تم احتجاز حوالي 200 ألف شخص فيه، بحسب “نوفوستي”.