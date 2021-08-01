إيران تنفي علاقتها بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الأحد، أي علاقة لطهران بالهجوم على ناقلة نفط تديرها “إسرائيل” قبالة ساحل عمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: “هذه الاتهامات المتعلقة بتورط إيران تم شجبها”، بحسب “رويتزر”.

ويوم الجمعة قُتل اثنان من أعضاء طاقم الناقلة اليابانية “ميرسر ستريت” التي تديرها “إسرائيل”، خلال هجوم نفذه مجهولون في بحر العرب قبالة السواحل العمانية.

وقال بيان صادر عن شركة “زودياك ماريتايم”، إن ناقلة تحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه “قرصنة محتملة”.

وأكدت الشركة: “لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 تموز / يوليو 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني”.

يذكر أن ملكية شركة “زودياك ماريتايم” البحرية، التي تدير ناقلة النفط اليابانية، تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.

ويوم الجمعة حمل لابيد إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة بريطاني وروماني كانا على متن الناقلة، وقال إن الأمر يتطلب ردا قاسيا.

واتفق الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة إجراء تحقيق مشترك مع شركاء في حادث استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر عمان، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي أمس السبت الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية “ميرسر ستريت” خلال “مرورها سلميا بشمال بحر العرب”