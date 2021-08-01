الإمارات تحدد الفئات المسموح لها دخول الوزارات والمؤسسات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات في دولة الإمارات، البدء في تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، في إطار الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وتبدأ اليوم الأحد، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وتنص الإجراءات باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، أو من يحمل فحصا.

كما يقتصر دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية على الذين لديهم نتيجة مسحة الأنف “PCR” سلبية صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن الـ16.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 300,637 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 1,518 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 658,198 حالة.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 680,858 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 6 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,949 حالة.