3 وفيات و 111 إصابة بكورونا بفلسطين

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.5 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة.