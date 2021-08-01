الكويت تفرض الحجر المؤسسي على المطعمين بلقاحات غير معتمدة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميماً لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت، أكدت فيه أن المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المتلقين اللقاح خارج دولة الكويت، من اللقاحات غير المعتمدة في البلاد، يعاملون معاملة غير المحصنين، فيستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك» وبمنصة «کویت-مسافر» ويقومون بسداد قيمة عدد فحصي (PCR) وإجراء أحدها عند الوصول لدولة الكويت والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم (7) أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة «کویت-مسافر» وفي حال ثبوت الخلو من فيروس كورونا المستجد يستكمل مدة الحجر (7) أيام أخرى بالمنزل، ويستثنى من الحجر المؤسسي الفئات المحددة سابقا. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.



وأكد التعميم أن غير الكويتيين المحصنين المتلقين للقاح خارج دولة الكويت من اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت، يقومون باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة، ويستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك» وبمنصة «کویت-مسافر» على أن يتم أثبات تلقي اللقاح قبل الصعود إلى الطائرة وعند الوصول من خلال تدقيق (QR-Code) للشهادة الصادرة من تطبيق «مناعة» التابع لدولة الكويت ويطبق على الجميع حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم الى دولة الكويت، وفي حالة الرغبة بإنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص ‏(PCR) واحد والدفع بداخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حال ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.