شكرا لقرائتكم خبر عن 113 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات هذا الأسبوع في إقليم نورستان شرقي أفغانستان إلى 113 قتيلا، مع استمرار عمليات الإنقاذ، حسبما أفاد مسؤول في وكالة مكافحة الكوارث اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد السميع زربي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 34 قرويا آخرين أصيبوا بجروح جراء هطول أمطار غزيرة على منطقة كامديش منتصف الأسبوع الماضي.

وقال إن 173 منزلا تضرر "جزئيا أو كليا"، ما أثر على 300 أسرة. وأضاف زربي أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل حتى اليوم الأحد، وأن الأرقام أولية وقابلة للتغيير.

وفي البداية ، قدر المسؤولون عدد القتلى والجرحى بما لا يقل عن 100 شخص. كما دمرت الفيضانات جسرا رئيسيا في المنطقة، وفقا لهيئة إدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إنه نظرا لأن المنطقة المتضررة وجميع الطرق المؤدية إلى المنطقة تخضع لسيطرة طالبان، فقد تمت إعاقة تحركات الفرق الحكومية لقديم الدعم الأساسي مثل الغذاء والمأوى المؤقت والدعم الطبي للضحايا.

ومع ذلك، فقد توجهت فرق المسح التابعة لجمعية الهلال الأحمر الأفغانية إلى المنطقة لتقييم الخسائر والدعم المطلوب.