جونسون وزوجته ينتظران مولودهما الثاني

31 يوليو , 2021

ينتظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري سيمندز مولوداً جديداً على ما أعلنت الأخيرة اليوم السبت عبر منشور على حسابها على إنستغرام، موضحة انها اسقطت جنيناً مطلع السنة الحالية.

وقالت سيمندز (33 عاما) في منشورها: آمل أن يأتي طفلنا بالتزامن مع عيد الميلاد.

وأضافت: في مطلع السنة تعرضت لإجهاض تلقائي أصابني بحزن شديد. أشعر بامتنان كبير لأني حامل مجددا لكني متوترة جداً.

وكانت كاري سيمندز أنجبت طفلاً من بوريس جونسون نهاية نيسان/أبريل 2020.

ولبوريس جوسون أربعة أولاد آخرين من زوجته الثانية التي طلقّها. وقد اعترف بأبوته لطفل خامس ولد من علاقة خارج إطار الزواج، فيما تذكر صحف أن لديه طفلاً آخر لم يعترف به.