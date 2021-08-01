النفط تعلن احصائية الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي

وذكرت شركة تسويق النفط" سومو" في بيان لـ الخليج 365؛ ان "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت (90) مليونا (467) الفا و(794) برميلاً، بإيرادات بلغت (6) مليار و(513) الفا و (792) دولارات".وأضافت، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(12) ألفا و(435) برميلا".

واشارت الى، ان "معدل الصادرات اليومية مليونين و(918) ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (72) دولارا".