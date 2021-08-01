زفيريف يتوج بذهب اولمبياد طوكيو بمنافسات التنس

وتمكن زفيريف من حسم اللقاء بسهولة بنتيجة 6-3 و6-1.

وكان الإسباني بابلو كارينيو بوستا نال البرونزية بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3 أمس السبت.

وظهر الألماني زفيريف بمستوى مميز خلال مشواره في منافسات الأولمبياد، وتمكن من هزيمة كلاً من: هسون لو، دانيال جالان، نيكولوزباسيلاشفيلي، جيريمي شاردي والمصنف الاول عالميا نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يجهز على حلم خاشانوف.

