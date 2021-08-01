انت الان تتابع خبر زفيريف يتوج بذهب اولمبياد طوكيو بمنافسات التنس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توج الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الأحد، بذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد "طوكيو 2020" بعد انتصاره في النهائي على الروسي كارين خاشانوف بمجوعتين دون مقابل.
وتمكن زفيريف من حسم اللقاء بسهولة بنتيجة 6-3 و6-1.
وظهر الألماني زفيريف بمستوى مميز خلال مشواره في منافسات الأولمبياد، وتمكن من هزيمة كلاً من: هسون لو، دانيال جالان، نيكولوزباسيلاشفيلي، جيريمي شاردي والمصنف الاول عالميا نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يجهز على حلم خاشانوف.
وكان الإسباني بابلو كارينيو بوستا نال البرونزية بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3 أمس السبت.
وظهر الألماني زفيريف بمستوى مميز خلال مشواره في منافسات الأولمبياد، وتمكن من هزيمة كلاً من: هسون لو، دانيال جالان، نيكولوزباسيلاشفيلي، جيريمي شاردي والمصنف الاول عالميا نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يجهز على حلم خاشانوف.