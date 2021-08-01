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حرائق الغابات تشعل الغضب ضد أردوغان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أشعلت حرائق الغابات موجة غضب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت المعارضة عجزه عن مواجهتها وإعلانه عدم وجود طائرات لهذا الغرض.

وانتقد أوزغور أوزل، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وتابعتها ”الخليج 365”، السبت، تصريح وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، بأنه "لا توجد لدينا طائرة لإطفاء الحرائق".

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وعلى سبيل التهكم والسخرية قال المعارض المذكور: "لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مرآب الرئاسة لما احترقت غاباتنا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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