رصد ”الخليج 365”.. مقتل 227 ضابطا وقياديا حوثيا في يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطوي شهر يوليو/تموز الجاري صفحته، مع قائمة طويلة من القتلى في صفوف جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تضم أسماء قيادات وضباط من المليشيات.

ورصدت ”الخليج 365”، عمليات تشييع ودفن 227 جثة، من قتلى مليشيات الحوثي خلال الشهر الجاري، والذين أقرت الجماعة بمصرعهم عبر وسائل إعلامها.



وشهد حصاد يوليو/تموز الجاري، مقتل قيادات حوثية من الصف الأول خلال معارك ضارية بين الانقلابيين والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.

ووفق عمليات الرصد، فإن من بين القتلى، 194 ضابطا برتب عسكرية مختلفة، بينهم 3 برتبة لواء و3 برتبة عميد، بجانب 24 عقيدا و13 مقدما و22 نقيبا و28 رائدا و55 ملازما و46 مساعدا.

كما ضمت قوائم القتلى، أسماء قيادات قبلية بارزة وقيادات ميدانية لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي.

والتهمت جبهات محافظتي البيضاء ومأرب وسط البلاد، العدد الأكبر من قتلى الحوثيين خلال الشهر الجاري والذي شهد مطلعه انطلاق معركة كبرى لتحرير محافظة البيضاء.

ومن بين قتلى قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي، قائد ما يسمى القوات الخاصة برتبة لواء المدعو عبدالكريم حنظل، والذي أعلنت المليشيا مصرعه في جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء.

كذلك لقي القيادي الحوثي البارز عبدالسلام يحيى المحطوري (برتبة لواء) مصرعه، إضافة إلى القيادي برتبة لواء ركن المدعو عبدالملك خماش الأبيض.

ونالت محافظات صنعاء وذمار وعمران وحجة شمالي البلاد المراكز الأولى من حيث أعداد القتلى في صفوف مليشيا الحوثي الموالية لإيران المنتمين لهذه المحافظات.

وبحسب مصادر عسكرية وميدانية يمنية لـ"الخليج 365"، فإن أرقام القتلى الحوثيين الحقيقية أكبر من المعلن عنها في وسائل الإعلام.