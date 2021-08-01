شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ماعت" يشيد بالجهود الوطنية المصرية لمكافحة عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مكافحة عمل الأطفال حظت باهتمام كبير على المستوى الدولى، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية لمكافحة عمل الأطفال.

وأضاف أيمن عقيل خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أنه وفقا للمسح القومى لعمل الأطفال فى مصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولى للقضاء على عمل الأطفال فإن هناك مليون و 800 ألف طفل منخرطين فى أعمال تعرضهم للخطر.

ولفت أيمن عقيل، إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.