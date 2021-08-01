الخارجية المصرية: نثق في قدرة الرئاسة التونسية على عبور الأزمة الراهنة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعرب مصر اليوم الأحد، عن ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من الأزمة الراهنة.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تثق في حكمة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من الأزمة الراهنة في أقرب وقت.

وأشار البيان أن مصر تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة التونسية بما يحفظ مصالح شعبها وأمنه ومقدراته.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تضامن القاهرة بشكل كامل مع الشعب التونسي، وأشادت بدور المؤسسات الوطنية في حفظ أمن واستقرار البلاد.

وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.

ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".