شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 12 حالة، تم انتقالها محليا وحالتين، كانتا قادمتين من الخارج، وسجلت أيضا حالتي وفاة، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل ست حالات في منطقة "تايبيه الجديدة" وأربع في تايبيه وحالة واحدة في كل من مدينتي "تاويوان" و "تايتشونج".

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و688 حالة، منها 14 ألفا و202 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.