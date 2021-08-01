آبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام iOS 15



أطلقت شركة أبل الأمريكية، يوم أمس السبت، تحديثاً جديداً لنظام التشغيل الشهير iOS 15،وذلك ضمن مجموعة إصدارات طرحتها الشركة لاختبار النظام قبل تعميمه.

ومهمة النظام iOS 15، تشغيل وإدارة هواتف أيفون وأجهزة آيباد التي تنتجها أبل.

ووفق موقع “نايت تو فايف ماك”، الإصدار الجديد يعتبر الأحدث في نظام iOS 15 بنسخته التي توفرها أبل للاختبار قبل تعميم طرحه على كافة أجهزة أبل حول العالم.

وأوضحت أبل أن النسخة التجريبية العامة الرابعة التي تطرحها للاختبار لنظام iOS 15 تختلف عن السابق في بعض التطبيقات ، مثل تغييرات متصفح Safari و تطبيق التدوين الصوتي Podcasts .

وتطبيق سفاري ، متصفح ويب من إنتاج شركة أبل تصدره مع نظام التشغيل الخاص بها ماك أو إس إكس.

والهدف من طرح أبل لمجموعة متعدد من النسخ من نظام iOS 15 ووضعها تحت الاختبار، هو الوصول للنسخة الأكثر كمالا من النظام قبل تقديمها لمستخدمي أجهزة أبل الذكية.

وتسمح أبل لعملائها بالاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي العام لنظام iOS 15 الجديد، حيث يمكن القيام بذلك عبر موقع أبل الرسمي.

جدير بالذكر أن اختبارات نظام أبل الجديد iOS 15 ستستمر حتى الخريف، وعندها سيتم طرحه لمستخدمي أبل حول العالم.

وأعلنت أبل عن نظام التشغيل الجديدة لهواتفها وأجهزتها اللوحية ios 15 ضمن فعاليات مؤتمر المطورين العالمي من أبل لهذا العام WWDC 2021.

