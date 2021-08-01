بينيت يؤكد ضلوع إيران في هجوم السفينة ويتوعدها بـ"رسالة خاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنه متأكد من ضلوع إيران في الهجوم على سفينة الشحن قبالة شواطئ عمان مساء الخميس.

وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، قال بينيت: "أنا متأكد بشكل قاطع أن إيران ضالعة في الهجوم على السفينة وهناك معلومات استخباراتية تثبت ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة ونتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني بأنه ارتكب خطيئة فادحة، وسننقل الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار بينيت إلى أن "العالم تلقى خلال الأيام الأخيرة تذكيرا آخر حول العدوانية الإيرانية، هذه المرة في قلب البحر".

وتابع: "الإيرانيون الذين هاجموا بمسيّرات السفينة ميرسير ستريت أرادوا أن يصيبوا هدفا إسرائيليا، بدلا من ذلك، أدى عمل القرصنة الذي قاموا به إلى مقتل بريطاني وروماني، أتقدم من هنا للبلدين بمشاركتنا في حزنهما وبطبيعة الحال أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضحيتين".



وأردف قائلا: "سمعت للتو أن إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحدث وهم ينكرون ضلوعهم فيه. وعليه أجزم هنا بشكل قاطع: إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة".



ولفت إلى أن "عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل هي تمس أيضا بمصالح دولية وبحرية الملاحة وبالتجارة الدولية".



ونوه بينيت إلى أن "الأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة ونتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني بأنه ارتكب خطيئة فادحة".



وجاءت أقوال بينيت بعد أن تنصلت إيران من المسؤولية عن الهجوم.



وسبق لإسرائيل أن أشارت إلى أن إيران هاجمت سفينة شحن تدار من قبل شركة إسرائيلية في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.