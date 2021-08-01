شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كلف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مجددا رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة.



وتولى عرنوس رئاسة الحكومة السورية في أغسطس/آب العام الماضي، بعد انتخابات برلمانية في يوليو/تموز من نفس العام.

وشغل رئيس الوزراء السوري، منصب وزير الأشغال والإسكان بين 2016 و2018، وكذلك وزير الأشغال العامة بين 2013 و2016 قبل أن يتم دمج وزارتي "الأشغال العامة" و"الإسكان والتنمية العمرانية" عام 2016.