شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن بدء الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بداية الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل.

وانطلقت أولى الدورات مساء أمس السبت، بمقر حزب إرادة جيل بالقاهرة، والتي يقدمها نخبة من الأساتذة والمحاضرين المتخصصين في التدريب على: (المقابلة الشخصية - كتابة السيرة الذاتية - سوق العمل - ازاي تبدأ مشروعك - التخطيط الاستراتيجي - الدعوة وكسب التأييد - التفاوض - المناظرات - الحوار والإقناع - حل المشكلات - البحث السريع)

وتستمر الدورة على مدار 8 محاضرات، ثم يحصل المشاركون على شهادة تفيد مشاركته في الدورة، ومن المنتظر أن يقوم "مطر" بتنظيم المزيد من الدورات التدريبية خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تدريب الشباب ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل.



محمد تيسير مطر يعلن بدء الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل