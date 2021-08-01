شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى فى 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة الحكومة لعام 21/2022 زيادة الإنتاج الزراعى فى عام الخطة بالأسعار الجارية إلى نحو تريليون و118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9%، مقابل نحو تريليون و22 مليار جنيه توقع عام 20/2021، ونحو 931 مليار جنيه عام 19/2020، وزيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.6% إلى نحو 653 مليار جنيه فى عام الخطة 21/2022 بالمقارنة بالمتوقع عام 20/2021 بقيمة 630.6 مليار جنيه، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطه الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى في مصر: