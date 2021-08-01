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5 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى فى 2022.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة الحكومة لعام 21/2022 زيادة الإنتاج الزراعى فى عام الخطة بالأسعار الجارية إلى نحو تريليون و118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9%، مقابل نحو تريليون و22 مليار جنيه توقع عام 20/2021، ونحو 931 مليار جنيه عام 19/2020، وزيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.6% إلى نحو 653 مليار جنيه فى عام الخطة 21/2022 بالمقارنة بالمتوقع عام 20/2021 بقيمة 630.6 مليار جنيه، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطه الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعى في مصر:

  1. تستهدف خطة الحكومة في 2021/2022 زيادة الإنتاج الزراعى لنحو تريليون و118 مليار جنيه.
  2. تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعى بمعدل نمو يصل إلى 9%.
  3. تهدف الحكومة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11%.
  4. تهدف الحكومة للوصول بالناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية إلى نحو 821 مليار جنيه.
  5. تستهدف الحكومة زيادة الناتج الزراعى بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو 3.8% إلى نحو 471 مليار جنيه عام 21/2022.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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