جامعة الإسكندرية تحتل المرتبة الـسادسة محليًا في تصنيف التايمز البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني " THE" لعام 2021 لأفضل الجامعات في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأشار إلى إن الجامعة شغلت المرتبة السادسة محلياً من بين 35 جامعة مصرية شملهم التصنيف، والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة عربية.

وأوضح قنصوة، أن هذا التصنيف يستخدم 16 مؤشر أداء، ويتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات: التدريس (بيئة التعلم) بنسبة 33%؛ البحث العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 33%، الاستشهادات (تأثير البحث) بنسبة 20%؛ المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) بنسبة 6%، والتوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) بنسبة 8%.

وأشار قنصوة، إلى أن البيانات يتم الحصول عليها من خلال ثلاثة محاور: البيانات الببليومترية المأخوذة من (Elsevier, Scopus)، ونتائج دراسة السمعة الدولية، والبيانات المقدمة من كل جامعة.

شارك في تصنيف هذا العام 22 دولة عربية هي "الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".