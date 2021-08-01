بـ747 مليون جنيه.. 125 مدرسة جديدة ضمن "حياة كريمة" في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

تواصل مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بسوهاج أعمالها في كافة القطاعات والخدمات بالمدن والمراكز والقرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع القومي، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعتبر قطاع التعليم بالمحافظة من القطاعات التي حصلت على اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء عددًا من المدارس، لتخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية.

وبلغت عدد المدارس التي جرى الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها بمراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي (طما والمراغة وساقلته ودار السلام والمنشاة وجرجا والبلينا) 125 مدرسة جديدة، والتي توفر 1651 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية 747 مليون جنيه، منها 32 مدرسة بالبلينا، و29 مدرسة بجرجا، و19 مدرسة بالمنشاة، و10 مدارس بالمراغة، و13 مدرسة بطما، و8 مدارس بساقلته، و14 مدرسة بدار السلام.

من جانبه قال المهندس سيد أبو عقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إنه جرى الانتهاء بالفعل من 29 مدرسة ضمن المدارس التي ستنشأ ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتضم 416 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 160 مليون و400 ألف جنيه، منها 10 مدارس بالبلينا، و5 مدارس بالمنشاة، و4 مدارس بدار السلام، و4 مدارس بجرجا، ومدرستين بالمراغة، ومدرستين بطما، ومدرستين بساقلتة.

وأضاف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن عدد المدارس التي يجري العمل بها الآن 62 مدرسة، تضم 756 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 346 مليون جنيه، منها 12 مدرسة بالبلينا، و17 مدرسة بجرجا، و9 مدارس بالمنشاة، و6 مدارس بالمراغة، و8 مدارس بطما، و4 بساقلتة، و6 بدار السلام.

وأشار "أبو عقيل" إلى أن هناك 8 مدارس جرى الانتهاء من إسنادها للمقاولين وشركات التنفيذ، وجاري تسليم المواقع تمهيدًا لبدء العمل فيها، وذلك بتكلفة 39 مليون جنيه، منها 3 مدارس بالبلينا، ومدرستين بطما، ومدرستين بدار السلام، ومدرسة بجرجا، بالإضافة إلى 4 مدارس جاري إسنادها بتكلفة 33 مليون جنيه، و22 مدرسة أخرى جاري تجهيز الرسومات والمقايسات اللازمة للإسناد بتكلفة 135 مليون و500 ألف جنيه.