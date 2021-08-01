مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

كما أكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق – حسب بيان صدر اليوم الأحد-، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.