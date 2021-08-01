الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

كلف الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة.

وعرنوس من مواليد إدلب عام 1953وعيّن محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011، ووزيراً للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2016، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 وحتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ عام 2018.

وكلّف في الشهر السادس من عام 2020 بمهام رئيس المجلس إضافة إلى مهامه كوزير للموارد المائية.

كما عيّن رئيساً لمجلس الوزراء من تاريخ25 أغسطس الماضي وحتى أول أغسطس الجاري .