أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 ثانية

أعلنت السلطات الصحية بالولايات المتحدة عن تسجيل 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.

وأعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​ أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​كورونا​​ في 24 ساعة.

وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.

ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي مواجهة المتحورة دلتا سريعة الانتشار، أوصت السلطات الأميركية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير بأن يضعوا كمامات في الأماكن المغلقة حتى لو كانوا ملقحين بالكامل.

توقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن تُصدر قريبا في الولايات المتحدة توصيات أو أن تفرض قيود صحية جديدة لمواجهة كوفيد-19، مرحبّا في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الأميركيين توقع صدور توصيات إضافية من السلطات الصحية أو إجراءات ملزمة جديدة، قال بايدن للصحافيين “على الأرجح”.

إلا أن الرئيس الأميركي لم يذكر نوع الإجراءات التي كان يتحدث عنها، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الفيدرالية الأميركية، وكذلك مسؤولون محليون وشركات، بتشديد البروتوكولات الصحية.