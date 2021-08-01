اتفاق على إجراء تحقيق دولي في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 10:59 صباحًا

اتفق الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة إجراء تحقيق مشترك مع شركاء في حادث استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر عمان، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي أمس السبت الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية “ميرسر ستريت” خلال “مرورها سلميا بشمال بحر العرب”.

وأضاف البيان أن بلينكن ولابيد اتفقا على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين من أجل “التحقيق في الوقائع وتقديم الدعم والنظر في الخطوات المناسبة اللاحقة”.

ويوم الجمعة حمل لابيد إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة بريطاني وروماني كانا على متن الناقلة، وقال إن الأمر يتطلب ردا قاسيا.

ورجح الجيش الأمريكي، أن يكون الهجوم على الناقلة النفطية الإسرائيلية التي تم استهدافها قبالة سواحل عمان تم باستخدام طائرة بدون طيار.

وقال الجيش الأميركي، السبت، إن البحرية الأميركية تقدم العون لناقلة منتجات بترولية تديرها إسرائيل تعرضت الخميس لهجوم أسفر عن سقوط قتيلين قبالة ساحل سلطنة عمان، مضيفا أن طائرة مسيرة هاجمت السفينة على الأرجح.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان ترافق حاليا الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان.