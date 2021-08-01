طالبان تشن هجوماً على مطار قندهار جنوبي أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد،شن هجوم بصواريخ على مطار قندهار جنوب البلاد، لوقف ما أسمته “ضربات جوية للعدو”.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة قصفوا مطار قندهار بثلاثة صواريخ على الأقل، مضيفا أن الهدف كان إحباط الضربات الجوية التي تشنها القوات الحكومية الأفغانية.

وأضاف المتحدث “استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه كمركز لشن ضربات جوية علينا.”

وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية وأن المدرج أصيب بأضرار جزئية.

وأكد المسؤولون أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وشهدت هجمات حركة طالبان على الحكومة الأفغانية، تصاعدا حادا منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمتمردين في فبراير 2020 الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال “مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان” (سيغار) في تقرير رسمي، نشر الخميس، إن عدد “الهجمات التي شنها العدو” وتنسب بشكل أساسي إلى طالبان، ارتفع من 9651 في نهاية 2019 إلى 13242 في نهاية 2020 استنادا إلى بيانات مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.