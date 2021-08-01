الأردن يعلن إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت المملكة الأردنية، مساء السبت، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت، أمام حركة البضائع والركاب.



وقالت وزارة الداخلية الأردنية، إن إغلاق معبر جابر جاء نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه ستتم إعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، فتحت الحكومة الأردنية المعبر مع سوريا بكامل طاقته أمام حركة الأفراد والشحن.