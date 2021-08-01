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استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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