انت الان تتابع خبر القبض على أحد أفراد عصابة اعترف بسرقة 102 مليون دينار في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاحد، تمكن مفارز مكافحة الإجرام في المحافظة وبالتعاون مع مكافحة إجرام المنصور في بغداد من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بمتابعة عملاء المصارف وسرقة الأموال بحوزتهم.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مكافحة إجرام ذي قار تلقت معلومات دقيقة حول محل تواجد أحد المتهمين المطلوبين في منطقة الكرادة خارج في العاصمة بغداد والصادر بحقه حكما غيابيا لارتكابه جرائم سرقة وسلب أموال عملاء المصارف".
واشارت الى، انه "بتعاون مكافحة المنصور تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته الى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية".
واشارت الى، انه "بتعاون مكافحة المنصور تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته الى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية".