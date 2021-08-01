انت الان تتابع خبر القبض على أحد أفراد عصابة اعترف بسرقة 102 مليون دينار في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاحد، تمكن مفارز مكافحة الإجرام في المحافظة وبالتعاون مع مكافحة إجرام المنصور في بغداد من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بمتابعة عملاء المصارف وسرقة الأموال بحوزتهم.